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Шестеро пострадавших при ДТП с автобусом в Коми госпитализированы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Шестеро из 12 пострадавших при ДТП с пассажирским автобусом в Республике Коми госпитализированы в больницу Сыктывкара.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

В центральной республиканской больнице находятся пятеро взрослых и один ребенок, их состояние стабильное. 

«Тяжелых больных нет», — приводит «Интерфакс» слова из сообщения пресс-службы. 

Как сообщал портал iz.ru, автобус с пассажирами перевернулся в Сысольском районе Республики Коми в ночь на 24 декабря. 

В автобусе на момент ДТП находились 49 человек, 12 из них получили травмы. 

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