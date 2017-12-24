Шестеро пострадавших при ДТП с автобусом в Коми госпитализированы
Шестеро из 12 пострадавших при ДТП с пассажирским автобусом в Республике Коми госпитализированы в больницу Сыктывкара.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
В центральной республиканской больнице находятся пятеро взрослых и один ребенок, их состояние стабильное.
«Тяжелых больных нет», — приводит «Интерфакс» слова из сообщения пресс-службы.
Как сообщал портал iz.ru, автобус с пассажирами перевернулся в Сысольском районе Республики Коми в ночь на 24 декабря.
В автобусе на момент ДТП находились 49 человек, 12 из них получили травмы.