Опубликованы видеокадры с места ДТП с автобусом в Коми

Появились первые видеокадры с места ДТП с участием экскурсионного автобуса в Коми, в результате которого пострадали 12 человек. Видеозапись случившегося публикует телеканал РЕН ТВ.

Напомним, как сообщал iz.ru, авария произошла в ночь на 24 декабря. Следовавший по маршруту Великий Устюг – Чебоксары – Казань – Пермь автобус перевернулся в кювет в Сысольском районе Республики Коми.

В салоне автобуса находились 50 человек: водитель и 49 пассажиров — жители Татарстана и Пермского края. Пострадавших доставили в медучреждения. По факту случившегося следственные органы по республике организовали доследственную проверку.