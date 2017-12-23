Три человека погибли в ДТП в Пермском крае

Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Пермском крае, еще пять человек пострадали.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла на 113-м км автодороги Кудымкар–Гайны, когда водитель автомобиля «Лада Калина» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «УАЗ».

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров «Лада Калина», один из которых ребенок 2008 года рождения. Травмы получили пять человек.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



