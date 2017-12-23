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Зюганов призвал упростить процедуру импичмента президента‍

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В КПРФ предложили уточнить в Конституции норму относительно президентских полномочий. Представители партии считают, что никто не должен быть президентом больше двух сроков за всю жизнь.

Как сообщает НСН со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, процедуру импичмента необходимо упростить. Кроме того, по его мнению, нужно четко прописать в Основном законе, что никто не имеет права вступать в должность президента более двух раз за свою жизнь.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Зюганов заверил, что не допустит захоронения Ленина. 

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