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Зюганов заверил, что Ленин останется в мавзолее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал, что возглавляемая им партия не допустит захоронения тела Владимира Ленина.  

По словам политика, в настоящее время в  российском обществе отношение к Ленину можно считать наилучшим за последние десять лет.  

 Кроме того, Зюганов обратил внимание делегатов съездов партии на то, что предложение захоронить тело вождя революции уже неоднократно высказывалось. «Мы никогда не дадим его разрушить», — заявил Зюганов, имея в виду кремлевский некрополь. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что лидер КПРФ принял решение отказаться от участия в выборах президента РФ в связи с тем, что ему будет тяжело вести кампанию.

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