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Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина на выборах президента РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Лидер Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, чья кандидатура была выдвинута для участия в выборах президента России в 2018 году. Об этом глава коммунистов сообщил журналистам в субботу  в кулуарах съезда ЦК КПРФ.

«Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании», — приводит слова Зюганова «Интерфакс».

Возглавляя высший совет народно-патриотических сил, председатель ЦК КПРФ намерен руководить «по сути дела, политической структурой, которая должна сформировать весь кадровый состав».

«С точки зрения политики мы устанавливаем, восстанавливаем форму правления советской системы», — добавил Зюганов.

Кандидатуру Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ партия намерена утвердить по итогам выступлений и дискуссии. Валерий Рашкин заявлял, что кандидатура директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина является единственной, которую выдвигает КПРФ на президентские выборы в 2018 году.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов четыре раза принимал участие в выборах президента России — в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. В 2004 году от партии КПРФ был выдвинут Николай Харитонов.

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