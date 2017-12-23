Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина на выборах президента РФ
Лидер Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, чья кандидатура была выдвинута для участия в выборах президента России в 2018 году. Об этом глава коммунистов сообщил журналистам в субботу в кулуарах съезда ЦК КПРФ.
«Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании», — приводит слова Зюганова «Интерфакс».
Возглавляя высший совет народно-патриотических сил, председатель ЦК КПРФ намерен руководить «по сути дела, политической структурой, которая должна сформировать весь кадровый состав».
«С точки зрения политики мы устанавливаем, восстанавливаем форму правления советской системы», — добавил Зюганов.
Кандидатуру Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ партия намерена утвердить по итогам выступлений и дискуссии. Валерий Рашкин заявлял, что кандидатура директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина является единственной, которую выдвигает КПРФ на президентские выборы в 2018 году.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов четыре раза принимал участие в выборах президента России — в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. В 2004 году от партии КПРФ был выдвинут Николай Харитонов.