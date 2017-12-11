Роспотребнадзор установил причину неприятного запаха в Москве

Причиной запаха сероводорода в Москве стали объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности.

Информацию об этом распространила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 11 декабря.

«Проведено около 2500 исследований. По результатам исследований установлено, что причиной появления неприятных запахов могли явиться меркаптаны и их производные», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В ведомстве также отметили, что источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. При этом Роспотребнадзор заявил, что предельно допустимых концентраций меркаптанов в воздухе не фиксировалось.

Неприятный запах «тухлой квашеной капусты» появился в Москве в пятницу, 8 декабря, в девяти административных округах столицы и держался до понедельника, 11 декабря, пока не изменился ветер.

6 октября в Оренбургской области произошла авария с выбросом сероводорода. Власти отменили занятия в шести среднеобразовательных школах и пяти детских садах района. Одновременно региональная прокуратура начала проверку, чтобы оценить законность действий владельца нефтяной скважины, а также полноту и эффективность решений, принятых органом местного самоуправления в условиях происшествия.