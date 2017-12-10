Глава Балашихи опроверг связь запаха в Москве с полигоном «Кучино»

Власти Балашихи заявили, что полигон «Кучино» на территории города не может быть источником неприятного запаха в Москве и области. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В городе регулярно проводится мониторинг погодных условий и состояния воздуха и последние несколько дней преобладает южный ветер, что подтверждают станции и сайт Росгидромета, написал глава Балашихи Сергей Юров в своем Instagram.

«Сотрудникам федеральной службы искать причину запаха в нашем городе, расположенном на востоке Москвы, бессмысленно и непрофессионально», — подытожил Юров.

8 декабря жители девяти столичных округов пожаловались на неприятный запах.

Как ранее писал портал iz.ru, Мосэкомониторинг не выявил превышений вредных веществ в воздухе Москвы.