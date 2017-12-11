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На Варшавском шоссе водитель сбил ребенка вне пешеходного перехода

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В Москве водитель Mercedes сбил ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«Вечером в понедельник в районе дома № 100 по Варшавскому шоссе водитель автомобиля Mercedes сбил 12-летнего ребенка, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — цитирует агентство сотрудника пресс-службы.

Как отметил собеседник агентства, водитель иномарки вызвал скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее портал iz.ru писал о столкновении легкового автомобиля с маневровым тепловозом на железнодорожном переезде в поселке Внуково.

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