На Варшавском шоссе водитель сбил ребенка вне пешеходного перехода

В Москве водитель Mercedes сбил ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«Вечером в понедельник в районе дома № 100 по Варшавскому шоссе водитель автомобиля Mercedes сбил 12-летнего ребенка, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — цитирует агентство сотрудника пресс-службы.

Как отметил собеседник агентства, водитель иномарки вызвал скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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