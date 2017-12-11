Пассажир такси пострадал в центре Москвы в результате ДТП

Пассажир такси пострадал в результате ДТП на Тверской улице.

Об этом заявили в пресс-службе столичного главка ГИБДД в понедельник, 11 декабря.

«На пересечении Тверской улицы со Страстным бульваром произошло столкновение двух транспортных средств, одно из которых такси», — цитирует сообщение ТАСС.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину происшествия.

6 декабря легковой автомобиль пробил ограждение набережной и упал в реку Яузу в Москве в районе дома 17 на Костомаровской набережной. Из воды девушку-водителя вытащили случайный прохожие, оказавшиеся на месте происшествия.