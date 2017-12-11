МВД подтвердило данные о пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском

Управление МВД по Хабаровскому краю подтвердило данные о 13 пострадавших в результате столкновения автобуса и грузовика возле поселка Корфовский.

Инцидент произошел 11 декабря на 33-м км трассы Хабаровск–Владивосток.

«В настоящее время в больницах находятся 13 человек: десять в Хабаровске, трое в районной больнице. Характер травм и степень уточняются», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя управления.

Предположительно к аварии привело несоблюдение дистанции водителем автобуса. После ДТП было ограничено движение автобусов на участке трассы А-370 «Уссури» с 12-го по 240-й км.