МВД подтвердило данные о пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском
Управление МВД по Хабаровскому краю подтвердило данные о 13 пострадавших в результате столкновения автобуса и грузовика возле поселка Корфовский.
Инцидент произошел 11 декабря на 33-м км трассы Хабаровск–Владивосток.
«В настоящее время в больницах находятся 13 человек: десять в Хабаровске, трое в районной больнице. Характер травм и степень уточняются», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя управления.
Предположительно к аварии привело несоблюдение дистанции водителем автобуса. После ДТП было ограничено движение автобусов на участке трассы А-370 «Уссури» с 12-го по 240-й км.