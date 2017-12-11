Пешеходы пострадали при наезде автомобиля у перехода в Хабаровске

Автомобиль наехал на пешеходов у перехода в центре Хабаровска, полиция уточняет количество пострадавших в результате ДТП. Об этом информирует краевое управление МВД.

Инцидент произошел около остановки «Педагогический университет». Автомобиль Toyota Caldina столкнулся с Nissan Terrano, после чего предполагаемый виновник ДТП попытался скрыться. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые ожидали зеленого сигнала светофора для перехода проезжей части.

«Имеются пострадавшие. Их количество и степень травм уточняются», — говорится в сообщении на сайте управления.

28 ноября в результате ДТП с маршруткой в Хабаровске пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь.