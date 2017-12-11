Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском выросло до 13 человек

Число пострадавших в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе под Хабаровском возросло до 13 человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел 11 декабря на 33-м км трассы Хабаровск–Владивосток, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

«В лечебные учреждения Хабаровска направлены для осмотра 13 человек», — приводит «РИА Новости» сообщение источника. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

По данным собеседника агентства, всего в автобусе находился 41 человек. Как информирует пресс-служба регионального управления МЧС, после аварии было ограничено движение автобусов на участке трассы А-370 «Уссури» с 12 по 240-й км.