Дети находятся в реанимации после ДТП под Новосибирском

Двое детей находятся под наблюдением врачей в реанимации после ДТП с участием двух иномарок под Новосибирском. Авария произошла на трассе Новосибирск–Павлодар, в Ордынской центральной районной больнице находятся на лечении семеро пострадавших, сообщает в понедельник, 11 декабря, ТАСС.

Всего в ДТП пострадали восемь человек, погиб один ребенок двух лет, сообщал портал iz.ru. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Sprinter, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi A6.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в понедельник в ДТП в Приморье погибли два человека, еще двое получили травмы.