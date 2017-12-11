Автомобиль столкнулся с тепловозом в «новой Москве»

Легковой автомобиль столкнулся с маневровым тепловозом на железнодорожном переезде на Заводском шоссе в поселке Внуково. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Москве.

«Столкнулись тепловоз и легковушка Volkswagen на выезде из промзоны. На месте инцидента работают инспектора ДПС», –– приводит РЕН ТВ сообщение ведомства.

Автомобиль в результате столкновения получил небольшие механические повреждения.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Отмечается, что на график движения поездов и работу терминалов аэропорта Внуково авария не повлияла.

4 декабря сообщалось, что на железнодорожном переезде ООО «Горняк» в Липецкой области грузовик столкнулся с товарным поездом.