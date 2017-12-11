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В Омске продавали зараженные насекомыми елки

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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В Омске на базаре продавали елки, зараженные опасными вредителями. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.

«Физические лица осуществляли реализацию деревьев, ввезенных на территорию региона из Челябинской и Томской областей, на территории которых зарегистрированы очаги вредителей леса карантинного значения: малого черного елового усача, черного соснового усача, большого черного елового усача, сибирского шелкопряда», — сказано в сообщении.

Нарушения были выявлены во время проведения рейдовых мероприятий в период с 6 по 8 декабря. Отмечается, что «физические лица не извещали управление о доставке поступивших партий подкарантинной продукции».

По фактам нарушений в отношении семи лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. 

Как писал портал iz.ru, 8 декабря в Мосгордуме предложили ввести наказание за незаконную вырубку леса. Таким образом, наказанием за подобные преступления может быть не только денежный штраф, но и общественно-полезные работы.

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