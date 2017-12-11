Очередная «Ласточка» может начать курсировать между Иваново и Москвой в 2018 году

Скоростной поезд «Ласточка» между Иваново и Москвой планируется запустить в 2018 году.

Информацию об этом распространил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский после разговора с начальником Северной железной дороги (подразделение РЖД) Валерием Танаевым.

«В следующем году нам эти все мероприятия для запуска «Ласточки» необходимо провести, чтобы жители уже в следующем году смогли воспользоваться этим прямым железнодорожным сообщением», — цитирует главу региона ТАСС.

При этом Воскресенский добавил, что вся возможная начинка скоростных поездов, например текстиль для сидений, должна поставляться предприятиями области.

Поезд «Ласточка», разработанный немецким Siemens на платформе Desiro, предназначен для пригородных пассажирских перевозок на железных дорогах России. Электропоезд развивает максимальную скорость 160 км/ч и может эксплуатироваться при температуре от +40 до -40 градусов. Курсирующие в нескольких регионах России «Ласточки» изначально были выбраны для перевозок в период зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

24 ноября портал iz.ru сообщил, что завод «Уральские локомотивы» может создать новую модификацию дизельного поезда на платформе «Ласточки», которая будет актуальная для крупных городов ХМАО и Сахалина.