ОКР поддержал собирающихся на ОИ-2018 в Пхенчхане российских атлетов

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) поддержала российских атлетов, которые приняли поехать на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею и выступить там под нейтральным флагом. Об этом заявила глава комиссии, фехтовальщица Софья Великая.

По словам Великой, пока никто из спортсменов не отказался от выступления на Олимпиаде, таких заявлений в ОКР не поступало. Глава комиссии добавила, что атлеты, собирающиеся соревноваться в Пхёнчхане под нейтральным флагом, всё равно будут представлять Россию на Играх-2018, и прекрасно это понимают.

«Позиция спортсменов — большинство хотят участвовать в Олимпийских играх», — цитируют «Дни.Ру» Софью Великую. Чемпионка попросила также с уважением отнестись к решению спортсменов, которые выразили желание выступить в Пхёнчхане.

При этом комиссия подготовила обращение к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение МОКа о недопуске российской сборной на Игры в Южной Корее.

Напомним, МОК 5 декабря текущего года принял решение не допускать сборную РФ под ее национальным флагом на Олимпиаду в Южной Корее. Комитет также приостановил членство ОКР, обвинив нашу страну в систематическом нарушении антидопинговых правил.

Атлеты, намеренные выступить на ОИ-2018 в Пхёнчхане, должны будут соответствовать следующим критериям: статус спортсменов определен как «олимпиец из России», а при награждении победителей не будет исполняться гимн России и подниматься российский флаг.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал спортсменов, выразивших желание поехать в Пхенчхан. «Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх-2018, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — заверил глава государства.

Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Белый дом принял решение отправить американскую сборную на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане в полном составе.