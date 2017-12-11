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Спортсмены РФ попросят МОК пересмотреть решение об отстранении

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Комиссия спортсменов ОКР (Олимпийского комитета России) планирует обратиться к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение комитета об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде 2018 года, заявила председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая.

Также в обращении содержится просьба пересмотреть решения о пожизненном отстранении от участия в Играх ряда призеров Олимпиады в Сочи.

«Наша просьба к МОК — быть беспристрастными к выбору спортсменов на Олимпиаду. Не хотим, чтобы приглашали пятых-шестых номеров команды, а лидеров — нет. Это основное, что мы хотим сказать в своем обращении», — сказала Софья Великая.

Окончательное решение, касающееся отправки обращения в МОК, будет принято во вторник.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом. Десятки российских спортсменов были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. 

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