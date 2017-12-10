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Сборная США поедет на Олимпийские игры в Пхенчхане в полном составе

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Белый дом принял решение отправить американскую сборную в полном составе на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Да, мы направим олимпийскую сборную в полном составе», — ответила Хейли на вопрос журналиста Fox News.

Как писал портал iz.ru, Хейли ранее сообщала, что вопрос участия американской сборной в Олимпиаде в Пхенчхане является открытым. Она отметила, что администрация президента примет решение, исходя из ситуации в КНДР. 

МИД Северной Кореи 7 декабря заявил о неизбежности военного конфликта на Корейском полуострове в связи с совместными военными учениями США и Южной Кореи. 

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после очередных ядерных испытаний, проведенных Пхеньяном в конце августа и начале сентября. Подробная информация доступна в сюжете портала iz.ru. 

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