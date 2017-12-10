Брызгалов предложил закрыть хоккей в России в случае проигрыша на ОИ

Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов считает российскую национальную сборную фаворитом Олимпийских игр 2018 года. В интервью газете «Спорт-Экспресс» он выразил мнение, что в Пхёнчхане сборная обязана выигрывать золотые медали.

«Конечно, наша сборная будет фаворитом Олимпиады. И если они ее не выиграют, притом что им дали такой шанс победить, потому что никто, ни канадцы, ни американцы, ни чехи-финны-шведы не стоят рядом. Если Олимпиаду не выиграют, тогда вообще надо будет закрыть хоккей в стране», — сказал Брызгалов.

«С табличкой «Переучет», — добавил хоккеист.

Олимпиада-2018 пройдет в корейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В апреле руководство НХЛ решило не отпускать хоккеистов на Олимпийские игры, а также составило календарь, в котором не предусматривалось олимпийской паузы. Это произошло после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отказался компенсировать расходы на страховку и транспорт для игроков из НХЛ.