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Третья пересадка сердца успешно проведена в Красноярске

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Хируги красноярского кардиоцентра успешно выполнили третью операцию по пересадке сердца. Медикам удалось спасти жизнь пациенту с диагнозом «дилатационная кардиомиопатия».

Мужчина в возрасте 53 лет ждал донорское сердце с сентября. Из-за нестандартных параметров подходящий орган найти было сложно. Когда все показатели подошли, врачи клиники действовали оперативно, по уже отработанной схеме. Одна бригада осуществляла забор донорского сердца совместно с коллегами из Сибирского клинического центра ФМБА России, вторая — готовила пациента в операционной. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

По словам пациента, после операции с ним как будто произошло чудо. «Я ж полгода сидя спал, задыхался от одышки. А сейчас хожу, сплю лежа», — рассказал мужчина. В кардиоцентре пересадку донорского сердца ожидают еще 10 человек. Все операции по трансплантации проводятся за счет федерального бюджета.

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