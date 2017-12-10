Победителю «Евровидения-2017» пересадили сердце
Победитель конкурса песни «Евровидение-2017» Салвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца.
Трансплантация прошла в больнице Лиссабона 8 декабря, в настоящий момент певец восстанавливается, сообщает FormulaTV.
Сам артист уже успел поблагодарить за поддержку своих родных и близких, а также поклонников на странице в Twitter.
Перед этим Собрал провел в госпитале три месяца. По словам медиков, он хорошо перенес операцию. Теперь артисту предстоит долгая реабилитация.
Португальский певец одержал победу на «Евровидении-2017», исполнив песню Amar pelos dois («Любить за двоих»).