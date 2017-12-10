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Победителю «Евровидения-2017» пересадили сердце

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Фото: Global Look Press
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Победитель конкурса песни «Евровидение-2017» Салвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца.

Трансплантация прошла в больнице Лиссабона 8 декабря, в настоящий момент певец восстанавливается, сообщает FormulaTV.

Сам артист уже успел поблагодарить за поддержку своих родных и близких, а также поклонников на странице в Twitter.

Перед этим Собрал провел в госпитале три месяца. По словам медиков, он хорошо перенес операцию. Теперь артисту предстоит долгая реабилитация.

Португальский певец одержал победу на «Евровидении-2017», исполнив песню Amar pelos dois («Любить за двоих»).

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