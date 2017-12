Три ветки метро Нью-Йорка эвакуируют из-за сообщений о взрыве

Проводится эвакуация трех веток метро Нью-Йорка из-за сообщений о предполагаемом взрыве на Манхеттене, сообщает полиция Нью-йорка в своем Twitter.

Уточняется, что эвакуируются ветки A, C и E.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC