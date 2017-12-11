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Саакашвили пообещал с помощью голодовки показать, как умирает президент

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что продолжит голодовку, если суд изберет ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Если меня вернут в тюрьму, я буду продолжать голодовку. <...> Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать», — цитирует Саакашвили УНИАН.

По словам лидера партии «Движение новых сил», предъявленное ему обвинение — «грязное», передает RT. Он также добавил, что он не хочет быть «узником олигархата».

Ранее в понедельник, 11 декабря, Михаил Саакашвили объявил в зале Печерского районного суда Киева, что является не задержанным, а военнопленным.

Напомним, Саакашвили задержали в минувшую пятницу по подозрению в содействии участникам преступных организаций. Политик объявил голодовку во время нахождения в СИЗО.

Накануне около 50 тыс. человек собралось на митинг в Киеве в поддержку Саакашвили. Сторонники лидера партии «Движение новых сил» выдвинули четыре требования к Верховной раде Украины, в том числе принять закон об импичменте президенту Украины Петру Порошенко.

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