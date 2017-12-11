Сыро и тепло будет в течение недели в Москве и области

Атлантический циклон определит характер погоды в Москве и области на этой неделе, будет сыро и тепло, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам метеоролога, в основном в течение недели будет идти дождь, местами перемежающийся мокрым снегом. При этом будет намного теплей климатической нормы, добавила она. «Температура воздуха будет выше климатической нормы, в частности в среду — на 7 градусов», — приводит агентство слова сотрудника метеобюро.

Температура воздуха будет около 0 ночью и слабоположительной днем.

Портал iz.ru сообщал, что оттепель, установившаяся в российской столице, продлится до конца недели.