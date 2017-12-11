Синоптики рассказали о погоде до конца недели в Москве

Оттепель, установившаяся в российской столице, продлится до конца недели, с таким прогнозом выступили синоптики Гидрометцентра России. Днем в Москве температура воздуха не опустится ниже -1 градуса, отметили метеорологи.

Столбики термометров в Москве покажут в течение недели от -1 до +4 градусов, говорится в обновленном прогнозе, опубликованном на сайте метеорологического ведомства. Ночные температуры не опустятся ниже -4.

Портал iz.ru сообщал, что ранее о прогнозе погоды на неделю рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В целом температура воздуха в декабре в Москве и области может оказаться выше обычных показателей на 4–6 градусов.