Прямой эфир
Политика
Появились кадры сопровождения Путина истребителями из САР в Египет
Мир
Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
Общество
Больше 150 грузовых и пассажирских поездов пущены в обход Украины
Спорт
МОК подозревает троих российских лыжников в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпийских играх
Мир
Полиция назвала имя подозреваемого в подрыве бомбы в Нью-Йорке

Кинотеатры заработают в Саудовской Аравии после 35-летнего запрета

0
Фото: Global Look Press/Ian Cumming
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саудовская Аравия снимает запрет на работу кинотеатров, действовавший на протяжении 35 лет. Резолюция, разрешающая коммерческим кинотеатрам получать лицензии, была принята в королевстве в понедельник.

Это решение молодого наследного принца, которое направлено на социальное реформирование страны.

Ожидается, что первые кинотеатры заработают в Саудовской Аравии в марте 2018 года.

Кинотеатры были под запретом с начала 1980-х годов, когда в государстве произошло ужесточение исламских запретов, сообщает «ТВ Центр».

Портал iz.ru писал ранее, что глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал Соединенные Штаты пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сорвавших показ фильма о Донбассе в Москве отпустили из полиции
Саудовская Аравия призвала США пересмотреть решение по Иерусалиму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017