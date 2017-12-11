Кинотеатры заработают в Саудовской Аравии после 35-летнего запрета

Саудовская Аравия снимает запрет на работу кинотеатров, действовавший на протяжении 35 лет. Резолюция, разрешающая коммерческим кинотеатрам получать лицензии, была принята в королевстве в понедельник.

Это решение молодого наследного принца, которое направлено на социальное реформирование страны.

Ожидается, что первые кинотеатры заработают в Саудовской Аравии в марте 2018 года.

Кинотеатры были под запретом с начала 1980-х годов, когда в государстве произошло ужесточение исламских запретов, сообщает «ТВ Центр».

Портал iz.ru писал ранее, что глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал Соединенные Штаты пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля.