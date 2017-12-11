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Глава МЧС вручил награды спасавшим людей в экстремальных ситуациях детям

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Глава МЧС России Владимир Пучков в понедельник, 11 декабря, наградил 14 детей из разных городов страны, которые спасли людей в различных экстремальных ситуациях.

Церемония награждения прошла в здании Академии Государственной противопожарной службы в Москве. Пучков вручил ребятам в возрасте от девяти до 17 лет медали «За отвагу» и «За спасение погибающих на водах», а также оранжевые береты МЧС.

«Каждый из вас совершил героический поступок в сложной ситуации: при пожаре, на воде - приняли единственно верное решение - помочь человеку, который оказался в беде. То, что вы сегодня здесь, говорит о том, что у нашей великой России прекрасное будущее», - сказал министр.

Пучков выразил благодарность детям «за знание и умение правильно реагировать в сложной ситуации», а также поблагодарил их родителей «за то, что научили самому главному».

Юные герои пробудут в Москве до 12 декабря. Для них организована обширная экскурсионная программа.

1 декабря в Хабаровском крае наградили медалью МЧС «За спасение погибавших на воде» ученика седьмого класса села Маго Алексея Устюжина. В мае этого года 12-летний подросток спас тонущего в озере пожилого мужчину.

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