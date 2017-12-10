Сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре в центре Москвы

Сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего жилого дома в центре Москвы, сообщила пресс-служба министерства.

МЧС сообщает, что пожар произошел на втором этаже дома номер 5 в Соймоновском проезде. Параллельно с тушением огня спасатели проводили осмотр дома с целью поиска попавших в ловушку людей, пишет «Газета.ру».

«В ходе проведения разведки по маршевой лестнице спасены семь человек», — говорится в сообщении МЧС. Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, в ноябре московские пожарные спасли девять человек из горящей квартиры в девятиэтажном доме на северо-востоке города.

В октябре при аналогичном возгорании в квартире жилого дома в Москве прибывшие на место ЧП до спасателей полицейские самостоятельно спасли жильцов. При этом правоохранители использовали табельное оружие, чтобы вскрыть дверь горящей квартиры.

Позднее глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил полицейских, спасших людей из горящей квартиры.