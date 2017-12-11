Культурно-выставочный центр Русского музея будет создан в Казани. Экспозиция разместится в здании бывшего городского магистрата, построенном архитектором Василием Кафтыревым в 1788 году.

По словам директора музея изобразительных искусств Татарстана Розалии Нургалеевой, которая курирует создание проекта, в центре будут представлены экспонаты, рассказывающие о культуре различных наций.

«Русский музей обладает огромной коллекцией, связанной с народами России: эвенками, грузинами, даже поляками и т.д. Мы говорим в целом о российском искусстве и даже искусстве тех народов, которые ушли из единой страны — узбеки, казахи… Екатерина и все, кто зачинал эти коллекции, которые вошли потом в Русский музей, упорно собирали всё, что делалось в России», — приводит слова Нургалеевой ИА «Татар-информ».

Как рассказала заведующая консультационно-методическим центром Русского музея Марина Красовитова, помимо выставочных залов в будущем центре разместятся виртуальный филиал, ресурсный центр творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями, а также образовательные классы, мультимедийный кинотеатр, лекционный зал и сувенирные магазины. Создание постоянных экспозиций из собрания Русского музея не планируется, выставки планируется сделать временными.

Русский музей — уникальное хранилище художественных ценностей, авторитетный научно-исследовательский институт, один из ведущих центров культурно-просветительной работы, курирующий работу 260 художественных музеев России. Он обладает крупнейшей в стране и мире коллекцией произведений русского изобразительного искусства — более 400 тыс. экспонатов. Коллекция охватывает все исторические периоды и тенденции развития отечественного искусства, его основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1 тыс. лет.