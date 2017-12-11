Сторонники Саакашвили требуют принять закон об импичменте

Сторонники Саакашвили выдвинули властям Украины ультиматум. Они требуют принять закон об импичменте, создать антикоррупционный суд, отправить в отставку генпрокурора. В противном случае оппозиционеры обещают устроить новый майдан. На акции уже звучали призывы к отставке Порошенко. Согласно подсчетам полиции, митингующих набралось 2 тыс. Сами оппозиционеры насчитали 50 тыс. человек на улицах. Часть демонстрантов дежурила возле СИЗО. В заключении находится Михаил Саакашвили — он объявил голодовку.