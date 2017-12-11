В Киеве заявили о войне, жертвой которой станет вся Украина

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий заявил в телеэфире, что конфликт между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой Украины (ГПУ) может привести к гибели всей страны. Руководитель САП указал, что противоречия между его ведомством, Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и ГПУ могут привести к войне, ее жертвой станет Украина, отметил он в эфире ТСН, сообщает «РИА Новости».

Холодницкий отметил, что жертвы есть на каждой войне, но в данном случае ею станет Украина, потому что ведомства борются между собой.

«Жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой», — приводит его слова агентство. Глава САП добавил, что происходящим недовольны в Вашингтоне.

9 декабря, сообщал портал iz.ru, посол США на Украине Мари Йованович заявила, что Киеву еще предстоит пройти долгий путь борьбы с коррупцией. В настоящее время в Киеве действуют две структуры, призванные заниматься этим вопросом, — Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)

Второе ведомство расследует получение взяток сотрудниками первого, президент Украины считает такие сообщения информационной войной.