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Варшава уверена в антипольской направленности подрыва автобуса на Украине

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Фото: Global Look Press
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МИД Польши заявил, что подрыв автобуса с туристами во Львовской области Украины имел антипольскую направленность.

Как говорится в комментарии МИД, выдержки из которого приводит RT, ведомство «с озабоченностью отмечает, что это очередное антипольское происшествие на территории Украины».

Напомним, в ночь на 10 декабря неизвестные повредили автобус с польскими регистрационными знаками во Львовской области. Отмечается, что в автобусе ехали 23 польских туриста.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал инцидент провокацией и пообещал сделать всё для его расследования.

Ранее МИД Польши заявил об отсутствии необходимости существования Украины.

Напомним, в 2016 году участники форума польской общины Львовской области Украины потребовали у Киева предоставления экономической автономии региону.

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