МИД Украины увидел провокацию в подрыве польского автобуса под Львовом

Взрыв автобуса с польскими туристами под Львовом в ночь на 10 декабря является провокацией. Ее цель — сорвать визит президента Польши Анджея Дуды на Украину, заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.

«Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента А. Дуды. Сделаем всё, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу — не выйдет!» — запостил свое мнение в Twitter украинский министр.

Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса,який знаходився на паркінгу неподалік Львова.Обійшлося без жертв!Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента А.Дуди.Зробимо все,щоб розслідувати цей інцидент.А провокаторам скажу - не вийде! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 декабря 2017 г.

На кольцевой дороге вокруг Львова, на стоянке у гостиницы «Панская гора» неизвестными подорван автобус с польскими регистрационными номерами. Маломощным взрывом повреждена обшивка и боковое стекло автобуса марки МАN. В момент взрыва автобус стоял пустой, приехавшие на нем туристы уже поселились в гостиницу, уточняют украинские СМИ.

Визит президента Польши на Украину намечен на 13 декабря.

Как сообщал iz.ru, МИД Украины ведет проверку информации о том, что в аэропорту Варшавы появилась карта Польши, в состав которой вошел украинский Львов.