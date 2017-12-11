Прямой эфир

РФС рассмотрит эпизоды с пиротехникой во время дерби «Спартак»–ЦСКА

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц сообщил «Известиям», что Российский футбольный союз (РФС) 13 декабря рассмотрит поведение болельщиков столичных «Спартака» и ЦСКА (3:0). 

«Заседание КДК РФС состоится в среду. Пока нет смысла говорить о том, что указано в рапортах инспектора и делегата матча, и давать оценки возможным санкциям. Всё будет детально рассмотрено в середине недели», — сказал Григорьянц.

В конце первого тайма фанаты «Спартака» зажгли пиротехнику, после чего главный арбитр встречи Алексей Николаев на две минуты остановил игру. Во второй половине встречи игра была прервана на пять минут уже из-за аналогичного поведения болельщиков ЦСКА.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович также прокомментировал итоги матча, на котором присутствовал лично.

«Отличная игра — напряжение было невероятное, особенно в первом тайме, — поделился с «Известиями» чиновник. — Красно-белые были обязаны реабилитироваться после разгрома от «Ливерпуля» и им это удалось. Я переживаю и за «Спартак», и за ЦСКА, но в этот раз хотелось, чтобы красно-белые выиграли после такого удара в Лиге чемпионов».

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака». Забитыми голами отметились голландец Квинси Промес, который оформил дубль, и хорват Марио Пашалич.

Подробнее — в материале «Известий»:

Промес гарантировал «Спартаку» третье место по итогам года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дубль Промеса принес «Спартаку» победу над ЦСКА
Фанаты «Спартака» и ЦСКА подрались на станции метро «Щукинская»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017