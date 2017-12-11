РФС рассмотрит эпизоды с пиротехникой во время дерби «Спартак»–ЦСКА

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц сообщил «Известиям», что Российский футбольный союз (РФС) 13 декабря рассмотрит поведение болельщиков столичных «Спартака» и ЦСКА (3:0).

«Заседание КДК РФС состоится в среду. Пока нет смысла говорить о том, что указано в рапортах инспектора и делегата матча, и давать оценки возможным санкциям. Всё будет детально рассмотрено в середине недели», — сказал Григорьянц.

В конце первого тайма фанаты «Спартака» зажгли пиротехнику, после чего главный арбитр встречи Алексей Николаев на две минуты остановил игру. Во второй половине встречи игра была прервана на пять минут уже из-за аналогичного поведения болельщиков ЦСКА.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович также прокомментировал итоги матча, на котором присутствовал лично.

«Отличная игра — напряжение было невероятное, особенно в первом тайме, — поделился с «Известиями» чиновник. — Красно-белые были обязаны реабилитироваться после разгрома от «Ливерпуля» и им это удалось. Я переживаю и за «Спартак», и за ЦСКА, но в этот раз хотелось, чтобы красно-белые выиграли после такого удара в Лиге чемпионов».

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака». Забитыми голами отметились голландец Квинси Промес, который оформил дубль, и хорват Марио Пашалич.

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