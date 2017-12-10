Дубль Промеса принес «Спартаку» победу над ЦСКА

«Спартак» в московском дерби победил ЦСКА со счетом 3:0. Дублем в матче отметился Квинси Промес, еще один гол забил Марио Пашалич.

Счет был открыт уже на 10-й минуте. Точку в контратаке красно-белых поставил форвард сборной Голландии. Он же на 61-й минуте удвоил преимущество «Спартака». В концовке матча Марио Пашалич довел счет до разгромного.

Стоит отметить, что на 75-й минуте арбитр встречи был вынужден прервать матч из-за болельщиков, которые устроили файер-шоу на трибунах.

Spartak Moscow vs. CSKA Moscow 10/12/2017 pic.twitter.com/LfsgTCgsRs — Casual Ultra (@thecasualultra) 10 декабря 2017 г.

В конце первого тайма из-за дыма от петард, которые взорвали поклонники «Спартака» судья также останавливал игру.

Победа позволила «Спартаку» обойти ЦСКА в турнирной таблице РФПЛ. После 20 туров в активе красно-белых 37 очков, в активе красно-синих — 30 очков.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА — одно из самых принципиальных дерби России. В первом круге победа осталась за армейским клубом. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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