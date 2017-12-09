Поиски пропавшего вертолета отложены до утра 10 декабря

Третий день поисков пропавшего в Иркутской области частного вертолета AC-350 закончился безрезультатно. Чрезвычайные службы отложили поисковые работы до утра 10 декабря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального МЧС, на льду Братского водохранилища 7 декабря мог совершить аварийную посадку частный вертолет, на борту которого находились два человека.

Ранее портал iz.ru сообщал, что к поискам АС-350 присоединился спасательный вертолет Ми-8.