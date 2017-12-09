Скончался Леонид Броневой

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
На 89-м году жизни скончался артист Леонид Броневой
Фото: РИА Новости
Броневой в роли Мюллера в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», 1974 год
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Актер на выборах президента Российской Федерации, 2008 год
Фото: Global Look Press/Семен Лиходеев
Репетиции спектакля «Чайка» в театре Ленком, 2006 год
Фото: ТАСС/Михаил Строков
Сцена из спектакля «Равняется четырем Франциям». На первом плане: Леонид Броневой (Шахматов), Анна Антоненко-Луконина (Ломова), 1982 год
Фото: ТАСС/Илья Питалев
Президент России Владимир Путин и актер Леонид Броневой, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени (слева направо), на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле, 2014 год
Фото: ТАСС/Александр Куров
Во время вручения премии «Ника» за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Простые вещи», 2008 год
Фото: Global Look Press/Владимир Мышкин
Заслуженный артист РФ Александр Лазарев в роли Писателя (он же Орфей) и народный артист СССР Леонид Броневой в роли Соседа (он же Отец) на прогоне нового спектакля «Плач Палача» в театре Ленком, 2003 год
Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
Артисты Дмитрий Дорлиак (слева) в роли Анучкина и Леонид Броневой – Яичница в сцене из спектакля по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба», 1975 год
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент России Дмитрий Медведев вручает орден «За заслуги перед Отечеством» II степени актеру Леониду Броневому, 2008 год
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Во время сбора труппы театра Ленком в Москве, 2014 год
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