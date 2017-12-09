Билялетдинов оценил игру Зарипова в первом матче после дисквалификации

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением об игре Даниса Зарипова в первом матче после дисквалификации.

«Я считаю, что первая игра достаточная неплохая», — приводит слова специалиста «Газета.ру».

Напомним, встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» — «Локомотив» завершилась победой ярославского клуба со счетом 4:1.

Напомним, Зарипов летом заключил двухлетнее соглашение с «Ак Барсом», однако позже 36-летний игрок был отстранен Международной федерацией хоккея (IIHF) до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы.

После этого Зарипов обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который в итоге сократил срок отстранения игрока до шести месяцев.

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