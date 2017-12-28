Трудовые будни аграриев оказались самыми длинными

Меньше всего времени на работе проводят представители сферы образования — в среднем их рабочий день не дотягивает до семи часов, подсчитал Росстат. Дольше всех трудятся представители сельскохозяйственной и лесной отрасли — более семи с половиной часов. По словам экспертов, на самом деле многие россияне работают дольше, просто это не всегда оформляется должным образом.

В январе–сентябре 2017-го каждый россиянин в среднем отработал почти на семь часов больше, чем за тот же период прошлого года. Росстат составил рейтинг продолжительности рабочего дня сотрудников разных профессий. В нем не учитывались данные по субъектам малого предпринимательства. Средняя продолжительность трудового дня составила 7 часов 5 минут.

Больше всего времени на работе проводят представители сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — в среднем 7 часов 34 минуты. Вторую и третью строчки занимают специалисты административной сферы (7 часов 33 минуты) и те, кто занят в области операций с недвижимым имуществом (7 часов 22 минуты). Меньше всего времени на работе проводят специалисты сферы образования — 6 часов 40 минут.

По данным Росстата, ни в одной отрасли средняя длина рабочего дня не дотягивает до восьми часов, то есть при пятидневке — 40 часов в неделю. Согласно Трудовому кодексу, это «нормальная продолжительность рабочего времени». Переработки, как и превращение выходных дней в будни, должны дополнительно оплачиваться. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым сотрудником.

По словам экспертов, Росстат подсчитал «среднюю температуру по больнице». Председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Павел Гагарин отметил, что в России на промышленных предприятиях наблюдается тенденция к сокращению рабочего дня или недели.

— Это происходит из-за сокращения производства. Такие компании могут тянуть статистику вниз, — пояснил он.

В реальности, по его словам, люди работают намного дольше. Но не всегда это должным образом оформляется.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что представителям некоторых профессий приходится трудиться и дома.

— Это как раз преподаватели. Их деятельность нельзя измерять только часами, которые они проводят на рабочем месте. Например, учителя в школах трудятся и день и ночь: проверяют тетрадки, составляют план на следующий день, — пояснил эксперт.

Он также отметил, что продолжительность рабочего дня представителей сельскохозяйственной сферы тесно связана с длительностью светового дня и неравномерна в течение года.

Представитель Рыбного союза Константин Леонов добавил, что за рыбой нужен круглосуточный уход — даже мелкая проблема может погубить ее. Поэтому, по его мнению, рыбоводы работают дольше представителей других профессий.

— А рыболовы в промышленных масштабах работают в основном в водах, на корабле, они целыми днями находятся в море, — рассказал он.

В Минтруде не предоставили оперативный ответ на запрос «Известий» по поводу длительности рабочего дня россиян.