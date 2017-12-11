Рост ВВП ускорят реформы

Благоприятно влиять на экономику России в ближайшие три года будут законодательное регулирование неналоговых платежей, реформа контрольно-надзорной деятельности и модернизация института банкротства. Об этом говорится в макропрогнозе Минэкономразвития на 2018–2020 годы. Директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев оценил для «Известий», что эти меры добавят российскому ВВП к запланированным 2% роста еще порядка 2 процентных пунктов. Но качество проводимых реформ должно быть высоким.

В правительстве и экспертных кругах неоднократно говорилось о том, что для уверенного экономического роста нужны структурные реформы. К реализации некоторых из них чиновники уже приступили.

На внутренние макроэкономические условия положительно повлияет создание кодекса неналоговых платежей, модернизация контроля и надзора за бизнесом и упрощение процедур банкротства. Об этом говорится в макропрогнозе Минэкономразвития на 2018–2020 годы.

Регулировать неналоговые платежи правительство намерено отдельным законом. Он был разработан летом и в сентябре внесен в правительство, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

— Смысл этого закона — систематизация всех обязательных платежей, которые не являются налогами, страховыми или таможенными платежами. Планируется фиксация их в соответствующих перечнях, а также установление особого порядка вступления актов о введении или изменении платежей в силу, — отметили в ведомстве. — Такая фиксация платежей позволит проводить сборы только за те действия и услуги, которые есть в соответствующем реестре.

Что касается института банкротства, то по замыслу Минэкономразвития он должен перестать восприниматься как механизм разрешения конкретного конфликта интересов. Для этого Минэкономразвития внесло в правительство законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру признания физлица финансово несостоятельным. Основная идея — повышение доступности этого инструмента для населения с невысоким уровнем доходов.

Также подготовлены поправки в закон о банкротстве юридических лиц. Они направлены на обеспечение эффективного применения антикризисных механизмов к потенциально платежеспособным должникам.

Реформа контрольно-надзорной деятельности призвана снизить административное давление на бизнес. Это произойдет за счет отмены устаревших требований к бизнесу и внедрения риск-ориентированного подхода, который регулирует частоту проверок.

Эти меры направлены на улучшение инвестклимата в стране, а это может дать экономическому росту дополнительные 2 процентных пункта, посчитал для «Известий» директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев.

— Улучшить инвестклимат России также помогут совершенствование конкурентной среды, развитие малого и среднего бизнеса, увеличение несырьевого экспорта и остальные меры, входящие в рейтинг Всемирного банка Doing Business. Всё вместе это даст дополнительные 2 процентных пункта роста. Вопрос только в том, как эти меры будут реализовываться, — отметил Алексей Ведев.

Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business по таким индикаторам, как время, необходимое для создания предприятия, получения разрешения на строительство и кредитов, подключения к системе электроснабжения, регистрации собственности. Также имеет значение защита инвесторов, качество налогообложения, затраты на международную торговлю и сроки процедур банкротства.

Директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева не исключает, что три драйвера роста экономики, названных Минэкономразвития, окажутся эффективными и увеличат ВВП.

— Однако, как показывает мировой опыт, ждать больших чудес не приходится. Потенциал экономического роста оценивается нами в 1,5–2%. Поэтому мы не видим факторов, которые привели бы к существенному и стабильному превышению этого уровня в ближайшие годы при инерционном сценарии развития, — полагает она.

В недавно опубликованном рейтинге Doing Business Россия поднялась c 40-го на 35-е место, хотя еще 10 лет назад была на 96-й строчке. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, цель попасть в топ-20 рейтинга остается. Для этого правительство в ближайшие полгода будет проводить дополнительные реформы.