В последнее время в США с новой силой вспыхнула дискуссия об актуальности сложившейся системы международного космического права. Представители госструктур и влиятельные эксперты призывают провести ревизию соответствующих норм. Настойчиво проводится мысль, что американские военные должны иметь возможность защищать интересы страны в космосе.

В частности, в докладе «Космическая политика для администрации Трампа», подготовленном Центром новой американской безопасности (ЦНАБ), говорится, что международный договор 1967 года, который утвердил основные принципы использования космического пространства, потерял актуальность. Он может помешать развитию частного бизнеса в космосе и препятствовать предъявлению прав на разрабатываемые ресурсы. Отмечается, что в современных условиях взгляд на космос как на всеобщее достояние человечества просто не соответствует новым реалиям.

Эксперты ЦНАБ, который тесно сотрудничает с Пентагоном, также указывают на «противоречивую и устаревшую» норму об использовании космоса в мирных целях. По их мнению, внеземное пространство уже используется в военных целях (разведка, связь и т.д.) и «США необходимо с точки зрения обеспечения национальной безопасности иметь четкий план по обеспечению доступа в космос и предотвращению проникновения туда оппонентов».

Авторы доклада также отмечают, что процесс создания в России и Китае новых систем противоспутникового оружия ставит под вопрос всеобъемлющее превосходство США в космосе. Дается рекомендация рассмотреть возможность размещения систем космического базирования в ключевых орбитальных точках. Эти системы служили бы своеобразными «фортами», способными использовать электромагнитные волны, направленные энергетические лучи, а также кинетическое оружие.

Выводы и рекомендации экспертов ЦНАБ можно расценивать как открытый призыв перейти к активным действиям для обеспечения доминирующего положения США в космосе. Чиновники высказываются осторожнее экспертов. Но суть их выступлений та же.

Так, по словам исполнительного директора Национального совета по космосу Скотта Пейса, сегодня суть лидерства в космосе отличается от ситуации в 1960–1970-х годах. В интервью американским СМИ чиновник заявил, что необходимо сосредоточиться на проектах, которые были бы одновременно и реалистичными, и прорывными. Пейс подчеркнул, что США должны использовать открывающиеся возможности и закрепить свою лидирующую роль за счет сотрудничества с частным бизнесом и участия в международных проектах.

Примечательно, что в числе приоритетов американской администрации в космосе Пейс называет лунную программу. Как представляется, возросший интерес к Луне объясняется прежде всего опасением, что Россия и Китай могут объединиться и возглавить процесс ее освоения, а страны БРИКС могут обойти США на «ближних подступах» космоса. Собственно, всё это видится Вашингтону как угроза национальной безопасности. В этом случае может идти речь о том, что США, не будучи способными остановить процесс, решили его возглавить.

Возникает вопрос о целесообразности участия РФ в проекте строительства международной космической станции на окололунной орбите — Deep Space Gateway, где ведущую роль будут играть США. Не поможем ли мы Вашингтону в создании «американского окна» для проникновения в дальний космос и на Луну?

Под предлогом продолжения сотрудничества в рамках МКС, США используют наработанный опыт для создания организационно-правовой конструкции, отвечающей американским стратегическим интересам. Если в свое время конструкторы РКК «Энергия» уравновесили организационные преимущества американцев своими инженерными решениями, то в настоящее время на это не приходится надеяться.

Таким образом может сложиться ситуация, при которой мы будем иметь Deep Space Gateway как совместный проект для «продвижения в дальний космос», контролируемый США, а со стороны низкой околоземной орбиты нас будет подпирать американское частное космическое сообщество при активной поддержке своего правительства.

Как следствие произойдет закрепление доминирующих позиций США на «следующей великой американской границе», о чем заявил президент Трамп, который пообещал американцам вновь обеспечить лидерство в космосе.

Автор – директор департамента пилотируемых космических комплексов (с 2014 по 2016 год), директор департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства Объединенной ракетно-космической корпорации (с 2016 по 2017 год)

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