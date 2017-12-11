Израиль отказал Украине в поддержке по крымскому вопросу

Израиль отказался вставать на сторону Киева в крымском вопросе. Об этом «Известиям» заявили в МИДе ближневосточной страны. Там отметили, что Украина неоднократно обращалась с просьбой не признавать Крым частью России и поддержать киевские власти. Однако пока Москва и Киев не придут к договоренности о статусе полуострова, Израиль будет придерживаться нейтралитета. В израильском МИДе также добавили, что озабочены происходящей на Украине героизацией пособников нацистов, которые причастны к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.

Заместитель генерального директора израильского МИДа, директор департамента Евразии Алекс Бен-Цви заявил «Известиям», что Израиль не намерен вставать на сторону Киева в крымском вопросе, несмотря на обращения украинских властей.

— Любое решение, которое будет принято на основе российско-украинского диалога, нас устроит. Если Москва и Киев договорятся, что Крым российский, то мы не против. До тех пор пока не будет достигнуто консенсуса, Израиль намерен придерживаться нейтральной позиции. Безусловно, Киев не раз обращался в МИД Израиля с просьбой склониться на его сторону. Мы свою позицию, однако, менять не собираемся, — сказал «Известиям» Алекс Бен-Цви.

Дипломат подчеркнул, что крымский вопрос отличается от одностороннего отсоединения Косово от Сербии в 2008 году, независимость которого Израиль не признает (Белград считает Косово неотъемлемой частью своей территории, что записано в сербской конституции).

— Это не означает, что у нас нет контактов с Приштиной. Однако здесь существует явная корреляция с палестинским вопросом (палестинцы требуют создания собственного государства в границах 1967 года. — «Известия»), — отметил Алекс Бен-Цви.

Глава пресс-службы МИД Израиля Эммануэль Нахшон заявил «Известиям», что вопрос признания или непризнания легитимности крымского референдума в 2014 году сейчас не стоит на повестке дня, а также не является основной составляющей двухстороннего диалога с Россией. Но и вовсе обходить этот вопрос Израиль не планирует.

— Диалог между Россией и Израилем сейчас находится на своем пике после возобновления дипотношений наших стран в начале 1990-х годов. Развитие сотрудничества происходит по всем направлениям. Что касается Крыма, вопрос, безусловно, необходимо решить, однако для начала это должны сделать Москва и Киев, — отметил Эммануэль Нашхон.

Советско-израильские дипотношения были разорваны в 1967 году по инициативе Москвы в связи с началом Шестидневной войны, которая закончилась победой Израиля над альянсом арабских стран. Отношения — уже с Россией — были восстановлены в 1991 году.

Несмотря на нейтральную позицию по крымскому треку, Израиль имеет куда более жесткий подход к проблеме популяризации праворадикальных идей на Украине и стремлению Киева потворствовать возрождению нацистской идеологии.

В израильском внешнеполитическом ведомстве «Известиям» сказали, что обеспокоены героизацией пособников нацистов, причастных к истреблению еврейского населения в годы Второй мировой войны и предвоенный период. Последним инцидентом, который вызвал серьезную озабоченность, стало возведение в городе Виннице памятника украинскому националисту Симону Петлюре, имя которого ассоциируется с еврейскими погромами во времена Гражданской войны 1918-1922 годов.

— Мы недавно отправили украинским коллегам ноту протеста в связи с возведением этого монумента, однако ответа до сих пор не получили. Это происходит не в первый раз, когда мы выражаем озабоченность нашим украинским коллегам, — отметил Алекс Бен-Цви.

Прагматичная политика дает Израилю возможность взвешенно оценивать те политические изменения, которые сейчас происходят в регионе Восточной Европы и на постсоветском пространстве. Ближневосточное государство не идет на поводу у антироссийской истерии, ставшей уже трендом в странах НАТО и ЕС. Кроме того, Израиль не игнорирует опасные тенденции, которые сегодня появились на Украине. Именно такой подход к международным отношениям создает хорошую почву для повышения уровня доверия в российско-израильских отношениях, считают во внешнеполитическом ведомстве страны.