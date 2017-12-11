«Локомотив» намерен сохранить Виталия Денисова

Зимой помимо поиска новых игроков клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будут продлевать контракты со своими футболистами. Особое внимания уделят тем, чьи соглашения истекают в ближайшее время. По информации «Известий», одним из них станет 30-летний защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов, чей контракт рассчитан до лета 2018 года.

Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к окружению футболиста.

— Денисов давно выступает за «железнодорожников», и в клубе им все довольны, — рассказал собеседник «Известий». — Виталий является одним из лидеров команды как на поле, так и в раздевалке. Он пропустил начало сезона из-за неприятной травмы, но сейчас полностью восстановился, и в клубе уверены, что защитник сможет принести «Локомотиву» еще немало пользы. Переговоры о продлении контракта уже начались, но на данный момент стороны взяли паузу. Тем не менее вероятность того, что Виталий останется в составе красно-зеленых, очень высока.

В пресс-службе московского «Локомотива» воздержались от комментариев. Однако известный российский тренер, бывший наставник «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что Виталия Денисова рано списывать со счетов.

— Конечно, решение за «Локомотивом», и только они знают, как нужно поступить. Но по моему мнению, Виталий в отличной форме, — заявил он. — Ему всего 30 лет. Безусловно, всё индивидуально, но я уверен, что Денисов отыграет еще не один год на самом высоком уровне. Не думаю, что «железнодорожники» будут разбрасываться такими игроками.

Виталий Денисов является одним из самых быстрых защитников РФПЛ. В сезоне-2013/14 футболист «Локомотива» сделал шесть голевых передач и вошел в десятку лучших ассистентов турнира. Из-за своей самоотверженности на поле он пользуется огромным уважением болельщиков столичного клуба. Конкурентами игрока на позиции левого защитника являются 30-летний польский легионер Мацей Рыбус и 19-летний Михаил Лысов.

Виталий Денисов родился в феврале 1987 года в Ташкенте. Футболом он начал заниматься в именитом местном клубе «Пахтакор», за который в свое время выступал его отец.

В 2003 году он был приглашен в столичный ЦСКА. В основном составе красно-синих Виталий фактически не играл, однако успел стать обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05. После трех лет в ЦСКА Виталий Денисов на условиях аренды перешел в нижегородский «Спартак», а уже в следующем сезоне права на футболиста выкупил украинский «Днепр». В Днепропетровске он стал игроком основного состава, в общей сложности отыграв за команду 164 матча.

В 2013 году Виталий Денисов перебрался в «Локомотив», заменив покинувшего команду Андрея Ещенко и практически сразу став одним из лидеров команды. В активе 30-летнего защитника 138 матчей за «железнодорожников», один гол и 11 голевых передач. В составе «Локо» защитник дважды становился победителем Кубка России.

С 2006 года Виталий Денисов выступает за сборную Узбекистана. С тех пор он выходил на поле в составе национальной команды своей страны в 71 матче и забил один гол.

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