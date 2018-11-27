История в датах: 27 ноября

27 ноября в России отмечается День морской пехоты. На фото: БТР-82А во время двухсторонних тактических учений подразделений бригады морской пехоты и 11-го армейского корпуса Балтийского флота на полигоне Хмелевка, 2017 год
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Фото: Global Look Press
27 ноября 1895 года Альфред Нобель подписал завещание, согласно которому его состояние отошло в фонд Нобелевской премии. На фото: медаль Нобелевской премии
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27 ноября 1095 года папа римский Урбан II на Клермонском соборе провозгласил Первый крестовый поход. На фото: папа Урбан II в Совете Клермона, иллюстрация 1472–1475 годов, Себастьян Мамеро
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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
27 ноября 1982 года родился российский футболист Александр Кержаков. На фото: Александр Кержаков радуется забитому голу в матче Лиги Европы между командами ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), 2016 год
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