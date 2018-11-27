Прямой эфир

История в датах: 27 ноября

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ТАСС/Виталий Невар
27 ноября в России отмечается День морской пехоты. На фото: БТР-82А во время двухсторонних тактических учений подразделений бригады морской пехоты и 11-го армейского корпуса Балтийского флота на полигоне Хмелевка, 2017 год
На весь экран
Фото: Global Look Press
27 ноября 1895 года Альфред Нобель подписал завещание, согласно которому его состояние отошло в фонд Нобелевской премии. На фото: медаль Нобелевской премии
На весь экран
Фото: wikipedia.org
27 ноября 1095 года папа римский Урбан II на Клермонском соборе провозгласил Первый крестовый поход. На фото: папа Урбан II в Совете Клермона, иллюстрация 1472–1475 годов, Себастьян Мамеро
На весь экран
Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
27 ноября 1982 года родился российский футболист Александр Кержаков. На фото: Александр Кержаков радуется забитому голу в матче Лиги Европы между командами ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), 2016 год
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017