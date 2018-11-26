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История в датах: 26 ноября

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
26 ноября в отмечается Всемирный день информации, посвященный в том числе борьбе со стрессом, возникающим от ее переизбытка. На фото: фондовая биржа во Франкфурте, Германия, 2017 год
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Фото: wikipedia.org
26 ноября 1812 года состоялось сражение на Березине. На фото: «Переправа войск Наполеона через Березину» художника Януария Суходольского
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Фото: Getty Images/Bruce Bennett
26 ноября 1917 года была основана Национальная хоккейная лига (НХЛ). На фото: логотип НХЛ на арене Mellon Arena в Питтсбурге, Пенсильвания, 2008 год
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Фото: Getty Images/WireImage/Larry Busacca
26 ноября 1939 года родилась американская певица, обладательница восьми премий «Грэмми» Тина Тернер. На фото: Тина Тернер во время концерта в 1989 году
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