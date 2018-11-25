История в датах: 25 ноября

25 ноября 1735 года был отлит Царь-колокол. На фото: Царь-колокол на территории Московского Кремля, 2015 год
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Фото: Global Look Press
25 ноября 1867 года был изобретен динамит — его создателем стал Альфред Нобель. На фото: Альфред Нобель, 1890 год
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Фото: Global Look Press
25 ноября 1177 года, в эпоху крестовых походов, состоялась битва при Монжизаре, завершившаяся победой сил Иерусалимского государства. На фото: картина «Битва при Монжизаре» художника Шарля-Филиппа Ларивьера
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Фото: wikipedia.org
25 ноября 1887 года родился Николай Вавилов — известный отечественный ученый-генетик и селекционер. На фото: Вавилов в 1933 году
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