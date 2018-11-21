История в датах: 21 ноября

21 ноября 1965 года открылся Детский музыкальный театр, сегодня известный как Детский театр имени Наталии Сац. Свой первый спектакль труппа дала на сцене Театра эстрады. На фото: Наталия Сац принимает поздравления в день празднования 80-летнего юбилея, 1983 год