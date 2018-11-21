История в датах: 21 ноября

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. На фото: аппаратная телеканала РЕН ТВ, 2017 год
На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org/Allan Green
21 ноября 1916 года в Эгейском море после атаки немецкой подлодки затонул корабль «Британик» — близнец знаменитого «Титаника». На фото: «Британик» во время Первой мировой войны
На весь экран
Фото: ТАСС/Александр Сенцов
21 ноября 1965 года открылся Детский музыкальный театр, сегодня известный как Детский театр имени Наталии Сац. Свой первый спектакль труппа дала на сцене Театра эстрады. На фото: Наталия Сац принимает поздравления в день празднования 80-летнего юбилея, 1983 год
На весь экран
Фото: ТАСС/Антон Вергун
21 ноября в России отмечается День работников налоговых органов. На фото: в инспекции Федеральной налоговой службы РФ по городу Белгороду, 2016 год
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.