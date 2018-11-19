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История в датах: 19 ноября

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Фото: wikipedia.org
19 ноября 1824 года в Санкт-Петербурге произошло крупнейшее в истории города наводнение — тогда вода в Неве поднялась больше чем на 4 м
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Фото: Global Look Press
19 ноября в мире отмечается Международный мужской день — родиной праздника в 1999 году стало государство Тринидад и Тобаго
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии
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Фото: Global Look Press/Yuri Abramotchkin
19 ноября 1917 года родилась Индира Ганди — легендарный индийский политик
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